İskele Belediyesi, eğitimde yaratıcılığı ve teknolojiyi teşvik etmek amacıyla Şehit İlker Karter İlkokulu’na Lego Spike seti hibe etti.

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, hibe edilen set, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından Okul Müdürü Neriman Vamık ve ilgili öğretmenlere teslim edildi.

-Sadıkoğlu: “Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çocukların çağın gerektirdiği becerileri kazanmalarının önemine vurgu yaparak, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Okul Müdürü Neriman Vamık da Sadıkoğlu’na teşekkür ederek, Lego Spike setlerinin öğrencilerin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve