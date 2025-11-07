Cyprus Agri-Food Forum 2025: Bilgi, İnovasyon ve Ortak Büyümeyle Toplulukları Birleştirme” etkinliği 11-13 Kasım tarihleri arasında Ledra Palace Otel’de yapılacak.

“Cyprus Agri-Food Forum 2025”, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen “Eunite: Uniting Cyprus for Business” Programı’nın bir parçası olarak düzenlenecek.

Eunite’den verilen bilgiye göre, etkinlik; tarım, balıkçılık ve kırsal kalkınma alanında bilgi ve fikir paylaşımı yapılması ve inovatif yaklaşımların uygulanmasına yönelik yeni fırsatların keşfedilmesi adına çiftçileri, balıkçıları, gıda işletmecilerini, kırsal girişimcileri, danışmanları, uzmanları ve topluluk liderlerini bir araya getirecek.

Kıbrıs’ın tarım-gıda alanındaki paydaşlara yönelik olarak yapılacak etkinlik, Kıbrıs’ın tarım-gıda sektöründe sürdürülebilir kalkınma, inovasyon ve iki toplumlu iş birliğinin desteklenmesi amacı taşıyor.

Tüm oturumlar İngilizce olarak yürütülecek ve kapsayıcı katılımı sağlamak adına Türkçe ve Yunanca çeviri sağlanacak.