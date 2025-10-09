Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, kamu kaynaklarının devrine karşı olduklarını kaydederek, Telekomüniksyon Dairesi’nin geleceğinin kamu yararı gözetilmeden şekillendirilmeye çalışıldığını savundu.

Hakan Üredi, yazılı açıklamasında son dönemde Telekomünikasyon Dairesi’ne yönelik atılan adımların, alınan kararların kamu yararını hiçe sayan, dairenin mali yapısını zarara uğratan, geleceğini tehlikeye atan koordineli bir sürecin parçası olduğunu iddia etti.

Üredi, Telekomünikasyon Dairesi'nin bilinçli şekilde devre dışı bırakılmaya, içinin de boşaltılmaya çalışıldığını, dairenin en değerli hizmet alanının Türk Telekom’a peşkeş çekildiğini ileri sürdü.

Hükümetin kamu hizmetlerini korumak yerine yeni tekel yapılar oluşturmak istediğini de savunan Hakan Üredi, “Kamu çıkarı yerine özel kazancı önceleyen bu yaklaşım, rekabeti değil, bağımlılığı büyütür” dedi.

“Bakır altyapı satılacak, hızla sökülüp geliri daireye aktarılacak” açıklamasının tamamen şaşırtmaca olduğunu da savunan Tel-Sen Başkanı Başkan Hakan Üredi, Telekomünikasyon Dairesi'nin mevcut abonelerinin hızla Türk Telekom’a devredileceğini, kazancın da buraya aktarılacağını, gerçek niyetin bu olduğunu ileri sürdü.

GSM operatörlerinin tekelleşmeye sessiz kaldığını da savunan Üredi, “Devletin en kıymetli kazanç kapıları, ‘modernleşme’ ya da ‘verimlilik’ kılıfı adı altında peşkeş çekiliyor. Bu bir hibe ya da satış değil, teslimdir” iddiasında bulundu.

Yapılacak yatırıma muhtaç olmadıklarını da söyleyen Hakan Üredi, “Bunu yapacak finans ve imkan vardır. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Bizler; kamu çalışanları, aboneler ve duyarlı yurttaşlar olarak, bu gidişata sessiz kalmayacağız” dedi.