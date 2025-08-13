İskele Belediyesi, İskele ve beldelerini daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda yıkımı gerçekleştirilen Dr. Fazıl Küçük (Boğaz) Parkı’ndaki büfe, yeni görünümüyle, daha modern bir görünüme kavuşacak. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü büfenin kısa sürede tamamlanarak, halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

İskele Belediyesi, İskele’nin çehresini değiştirmeye ve halkın yaşam konforunu artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İskele Boğaz’da bulunan ve vatandaşlar tarafından yılın dört mevsimi yoğun olarak ziyaret ettiği Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında söz konusu parkta bulunan büfe, yenileme sürecine alındı. İskele Belediyesi Proje Birimi tarafından başlatılan çalışmalarda, parkta bulunan eski büfe tamamen yıkıldı. Yerine, daha modern, estetik ve işlevsel bir büfe inşa ediliyor. Çalışmalar, hem çevre düzenlemesini hem de altyapıyı kapsayacak şekilde çok yönlü olarak sürdürülüyor.

BÜFE, MİSAFİRLERİNİ DAHA MODERN BİR YAPIDA AĞIRLAYACAK

İskele Belediyesi ve Orman Dairesi’nin işbirliği ile parkta bulunan büyük Okaliptüs ağaçları usulüne uygun olarak budandı. Projeye göre zemin kodu tasviyesinin yapıldığı yeni büfe için zemin deniz hizasına kadar yükseltildi. Yaklaşık 80 m2 iç mekan oturma alanının yaratıldığı büfede; 70 m2 dış teras alanı, iç ve dış mekanda bar kısmı, 20 m2 kapalı endüstriyel mutfak, 15 m2 açık cafe bölümü yer alacak. Bohem iç mekan tarzına sahip olacaktır büfede aydınlatmalar, oturma grupları ve dekorasyonuyla da misafirlerine keyifli anlar geçirmesine olanak sağlayacak. Büfenin dış peyzajında ise modern mekan bitkileri ile ışık oyunları yer alacak.

SADIKOĞLU: “GÖRSEL AÇIDAN MODERNİZE EDİYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da söz konusu çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada

Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda parkta bulunan büfeyi hem görsel açıdan modernize ettiklerini hem de işlevselliğini arttırmak için uğraştıklarını ifade etti. İskele’nin güzelliğini korumak ve halka daha çağdaş alanlar sunmak önceliğimiz diyen Başkan Sadıkoğlu, Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda ailelerin ve gençlerin vakit geçirdiği sosyal bir merkez olduğunu da sözlerine ekledi.