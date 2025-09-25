İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, 10-14 Eylül tarihleri arasında Kosova’da bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali’ne katıldı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Yakar, Türkiye, Makedonya ve Kosova’dan tiyatro yönetmenleri, yazarlar ve sanatçıların yer aldığı festival kapsamında düzenlenen “Tiyatronun Dünü, Bugünü” konulu söyleşide konuşma yaptı.

İskele Belediye Tiyatrosu’nun uluslararası bir festivalde yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Sami Yakar, İskele Belediyesi ve İskele Belediye Tiyatrosu’nun, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsü ve Tiyatro Art organizasyonu ile Kosova’da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali’ndeki söyleşiye Tiyatro Gazetesi Direktörü Nazif Uslu, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni Metin Güler, Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara ile Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Çağatay Çiftçi de konuşmacı olarak katıldı.