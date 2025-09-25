Prof. Dr. İbrahim Benter, Dünya Eczacılık Günü’nde, insanların evdeki ilaçlarını gözden geçirmek ve envanterini çıkarmak için zaman ayırmasını tavsiye etti.

Final Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Benter, Dünya Eczacılık Günü’ nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Benter mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllar içinde birçok kişi farklı doktorlardan ve uzmanlardan reçeteler almakta, bu da gereksiz, yinelenen veya hatta çelişkili tedavilere yol açabilmektedir. Kullandığınız ilaçların güncel reçetelerinizle eşleştiğini kontrol ederek, ilaç etkileşimlerinden kaynaklanabilecek ciddi sağlık risklerini önleyebilir ve kullandığınız her ilacın gerçekten gerekli olduğundan emin olabilirsiniz. İlaçlarınızı bilmek, sağlığınızı korumaktır. Kullandığınız tüm ilaçları bir doktor veya eczacı ile gözden geçirmek çok faydalı olacaktır.”