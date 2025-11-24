Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, cuma günü Cengiz Topel Meslek Lisesi’nde yapılacak etkinlikle başlayacak. Festival pazar günü sona erecek.

Her yılki gibi bu yıl da Fikret Demirağ’ın “Kardeşim Barışı Ne Zaman Yapacağız” dizesi festivalin ana teması olacak. “Şiir Sınır Tanır mı”? temasıyla da panel düzenlenecek. Bu yıl festivalin konuk dili İspanyolca olacak.

Festival Komitesi adına yazılı açıklama yapan Tamer Öncül’ün verdiği bilgiye göre, 8’inci Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali’ne Kıbrıs’tan 34; yurt dışından 10 şair-yazar ve 20’yi aşkın müzisyen katkı koyacak.

Cuma günü Cengiz Topel Meslek Lisesi’ndeki etkinlikle başlayacak festival, cumartesi günü Lefke Ağaçlı kahvedeki geleneksel buluşmayla sürecek.

İkinci gün, Fikret Demirağ’ın doğduğu sokak; Bandabulya’daki FD Şiir Odası, Lefke Maden Müzesi ziyaret edilecek. Ayrıca Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) panel, şiir- müzik dinletisi olacak. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği /Lefke Evi’nde açılış kokteyli de yapılacak.

Festivalin son günü olan pazar günü Bademliköy’de Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde şiir okunacak, şarkı söylenecek. Havanın yağışlı olması halinde bu etkinlik Lefke AKM’de yapılacak.

Festivale Lefkoşa’dan ulaşım için ücretsiz minibüs...



Öte yandan festivale Lefkoşa’dan ulaşım için ücretsiz minibüs kaldırılacak.

“Fikret Demirağ Şiir Otobüsü” cumartesi ve pazar günleri saat 09.30’da Lefkoşa’dan, Ledra Palas barikatından kalkarak Lefke’ye gidecek, etkinlik sonunda da Lefkoşa’ya dönecek. Otobüs için kayıtlar 0533 883 2010 numaralı telefondan yapılabilecek.

Lefke Belediyesi, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Lefke Turizm Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Işık Kitabevi, Karikatürcüler Derneği, Master-Cyprus iş birliğiyle düzenlenen festival UNFICYP, Institute Cervantes ve İspanya Büyükelçiliği tarafından destekleniyor.

Festival komitesinde ise Tamer Öncül, Yusuf Nidai, Zeki Ali, Aziz Kaya, Emine Demirağ Hasan Karlıtaş ve Münevver Ebedi yer alıyor.