“Barbarlık Çağında Umut Nerede” temasıyla yapılacak ve 11 gün boyunca sürecek fuar, geçen yıllardan farklı olarak Işık Kitabevi, BLCKBRD Social ve Samanbahçe’de yapılacak.

Sokakta da çeşitli etkinliklerin olacağı Fuar boyunca Samanbahçe araç park yeri ücretsiz olacak, akşam saatlerinde de Belediye’ye ait park yerleri ücretsiz kullanılabilecek.

Fuar her gün 20.00 - 24.00 saatleri arasında açık olacak, eğitim kitapları hariç tüm kitaplar yüzde 10 indirimli satılacak.

Program kapsamındaki etkinlikler ise saat 20.30’da başlayacak. Bunun yanında gün içerisinde ülke yazarlarıyla buluşma ve kitap imzalama etkinlikleri organize edilecek; 5 Eylül Cuma günü Türkiye’den Yazar Eyyüp Epekinci ile okurlarla buluşma etkinliği olacak.



- Merlen: “Bu yıl umudun nerede olduğunu sorgulayacağız”

Işık Kitabevi’nde fuara ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Fuar Koordinatörü Nahide Merlen, kitapları gündem yapmak, insanların kitap okumasını, yazmasını ve araştırmasını teşvik etmek, çocuklara kitap okumayı sevdirmek için bu yola çıktıklarını hatırlattı.

Bu yılki ana temayı “Barbarlık Çağında Umut Nerede” olarak belirlediklerini açıklayan Merlen, dünyanın savaş, yıkım, çevre felaketleri ve adaletsizlik ve barbarlıkla kuşatıldığını vurguladı, tüm bunlar karşısında sorgulamanın ve dayanışmanın unutuluyor olduğuna dikkat çekti. Merlen, “Umudun nerede olduğunu sorgularken tüm bunları hatırlamak ve hatırlatmak istedik.” dedi.

Bu yıl Onur Ödülü’nün araştırmalarında objektif ve kinden uzak yaklaşımıyla toplumların bir arada yaşamasına ve birbirlerine güven duymasına katkı koyan Takis Hatzidimitriu’ya verileceğini duyuran Merlen, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile verilecek Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülleri’nin ise Raşit Pertev ve Hristos Hacıpapas’a verileceğini açıkladı.

Merlen, etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, ayrıca, fuarın afişini tasarlayan sanatçı Nilgün Güney’e teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte 37. Kitap Fuarı’na katkı koyan Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcileri de söz aldı.

- Atikoğlu: “Bu fuar bizim için bir direnç alanı”

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği adına konuşan Levent Atikoğlu, Birlik olarak 35 yıldır Işık Kitabevi Kitap Fuarı’na destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

“Bu fuarı yalnızca bir etkinlik değil, insanların heyecanla beklediği kültürel bir buluşma, bir direnç alanı olarak görüyoruz.” diyen Atikoğlu, susturulmanın, konuşmamanın, suskun kalmanın rağbet gördüğü bir dönemde Işık Kitabevi Kitap Fuarı’nın konuşarak, üreterek, yazarak direnmenin gücünü hatırlattığını belirtti.

Atikoğlu, fuar etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği organizasyonunda 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barış şiirleri dinletisi yapılacağını kaydetti. Atikoğlu,” Özgür düşüncenin ve gerçekliğin, yanılsamalarla bu kadar çok erozyona uğradığı bir dünyada, savaşın tam ortasında, biz yine de barış şiirleri okuyacağız.” dedi.

- Onurer: “6 Eylül’de Barbarlık çağında direnişi tartışacağız”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Canan Onurer de, Gazeteciler Birliği olarak her yıl Işık Kitabevi Fuarı'nın düzenlediği kitap fuarına destek vermekten duydukları mutluluğu paylaşarak, burada düzenlenen her bir etkinliğinin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Onurer, “Gerçekten bir barbarlık çağı yaşıyoruz ve böyle bir çağda mücadele ederek hayatta kalmak, umudu ve dayanışmayı sürdürmek her zamankinden çok daha büyük önem taşıyor.” dedi.

Özellikle basın emekçilerinin bu dönemde çok acı deneyimlere tanıklık ettiğine, haksız savaşlarda öldürüldüğüne, yaptıkları haberler nedeniyle işsiz kaldıklarına hatta cezaevlerine gönderildiklerine vurgu yapan Onurer, “Tüm baskılara rağmen hakikati savunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 6 Eylül akşamı “Barbarlık Çağında Direnmek” panelinde gazetecilerin barbarlık çağında medyanın nasıl direndiğini ve nelerle mücadele ettiğini tartışacağını belirten Onurer, fuarın kapanış etkinliği de olacak bu etkinliğe herkesi davet etti.

- Işık Kitabevi 37. Kitap Fuarı Programı

37. Işık Kitabevi Kitap Fuarı programı şu şekilde:

“27 Ağustos Çarşamba saat 20.30 – Açılış ve Kokteyl. Müzik: Jazz Trio - Cahit Kutrafalı (Bas Gitar), Kadir Evre (Gitar), Charis İoannou (Tenor Saxophone)

Karikatür ve Şiir Sergisi: “Gazze ile Dayanışma ve Çözümsüz Kıbrıs” (Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)

Onur Ödülü ve Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü takdimi

28 Ağustos Perşembe saat 20.30 – Panel: “İklim Krizinin Neresindeyiz?” Konuşmacılar: Feriha Tel (Moderatör), Şerife Gündüz, Mustafa Altunç

29 Ağustos Cuma saat 20.30 – Panel: “Sanat Barbarlığı Yenebilir Mi?” Konuşmacılar: İzel Seylani (Moderatör), Ruhsan İskifoğlu, Fatih Yalıner. Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

30 Ağustos Cumartesi saat 20.30: Panel: “Barbar Dünyada Nasıl Çocuk Yetiştirilir?” Konuşmacılar: Salih Sarpten (Moderatör), Ziya Tüzel, Davita Günbay, Yasemin Taneri

31 Ağustos Pazar saat 20.30 – Panel: “Değişen Dünya Düzeni, Savaş Suçları ve İnsan Ticareti” Konuşmacılar: Aslı Murat (Moderatör), Deniz Altıok, Sertaç Sonan, Sıla Uluçay

1 Eylül Pazartesi saat 20.30 – Film Gösterimi: “Between Sky and Sea” İsmail Abu Hatab (3 gece. 1-2-3 Eylül)

Barış Şiirleri Dinletisi (Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Yazarlar Birliği)

2 Eylül Salı saat 20.30 – Panel: “Kıbrıs Cumhuriyeti Deneyimi ve Eğer ‘II. Kıbrıs Cumhuriyeti’ Olacaksa?” Konuşmacılar: Niyazi Kızılyürek, Takis Hatzidimitriu

3 Eylül Çarşamba saat 20.30 – Söyleşi: İnci Aral (Türkiye’den Konuk Yazar), Moderatör Mihrican Aylanç

4 Eylül Perşembe saat 20.30 – Panel: “Kıbrıs’ta Seçim Arifesinde Siyasetin Eleştirisi” Konuşmacı: Ali Baturay (Moderatör), Bülent Evre, Sami Özuslu, Mete Hatay

5 Eylül Cuma saat 20.30 – Panel: “Uluslararası Sistem ve Ortadoğu’da Yeni Gerçeklik(ler)” Konuşmacılar: İbrahim Ayberk (Moderatör), Nur Köprülü, Mustafa Çıraklı, Sait Akşit

6 Eylül Cumartesi Saat 20.30 – Panel: “Barbarlık Çağında Direnmek” Konuşmacı: Canan Onurer (Moderatör), Muazzez Seldağ, Ayşemden Akın, Nazar Erişkin, Huri Yontucu (Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)