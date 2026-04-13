Hristiyan dünyasının, Hz İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirildiği gün olduğu inancıyla kutladığı Paskalya bayramı Güney Kıbrıs'ta kutlanıyor.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, önceki gün Lefkoşa temas hattındaki Ay Kasiano bölgesindeki Rum askerleri ziyaret etti.

Hristodulidis Paskalya nedeniyle TV’de yayınlanan mesajında “İşgalle asla uzlaşmayacağız” dedi.

Riknews’ün haberine göre Hristodulidis Kıbrıs sorununun, uzlaşılan çerçeve ve müzakere kazanımları temelinde, AB ilke değer ve hukukuna saygıyla çözülmesi için müzakereleri derhal başlatma çabalarına devam edeceğini belirtti

Güney Kıbrıs’ta “diriliş” çanları çalmasına rağmen KKTC’deki kiliselerde çalmadığına dikkat çeken Hristodulidis “istila” olarak nitelediği 1974 Barış Harekatı’ndan bugüne “ülkenin ve vatandaşlarının zorluk çekmeye devam ettiğini” öne sürdü, “Ne kadar zorlukla ve uzlaşmazlıkla karşılaşsak da engelleri aşmak için çabalıyoruz.” dedi.