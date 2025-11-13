İSG-BİR tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.00 – 18.00 aralığında bölgede yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği hatırlatıldı; sel, taşkın, dolu, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgâr riskine dikkat çekildi.

Açıklamada, özellikle şantiyelerde ve açık alanlarda çalışanların güvenliği için şu önlemlerin alınmasını önerildi:

“Kuvvetli yağış ve yıldırım riski bulunan saatlerde çalışmaların ertelenmesi veya durdurulması. Vinç, iskele, kule ve çatı gibi yüksek alanlarda kesinlikle çalışılmaması.

Elektrik panoları ve geçici enerji hatlarının yağıştan korunması.

Topraklama sistemlerinin kontrol edilmesi ve güvenli alanların belirlenmesi. İnşaat malzemeleri ve geçici yapıların rüzgâr ile su baskınına karşı emniyete alınması.

Drenaj sistemlerinin açık tutulması. Çalışanların önceden bilgilendirilmesi ve acil durum iletişim zincirinin güncel tutulması. Sığınma alanları ile toplanma noktalarının belirlenmesi.

Servis araçları ve iş makinelerinin hareketinin sınırlandırılması.”