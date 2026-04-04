Dernekten yapılan açıklamaya göre, kadın sağlığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Op. Dr. Hüseyin Ziyaettin ve Eczacı Hatice Özalp bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada, İş Kadınları Derneği’nin 19 yıldır kadınların daha güçlü, daha bilinçli ve daha farkında bireyler olarak toplumda yer almaları için kadına dokunan birçok alanda projelere devam ettiği kaydedildi.

“Kadın Sağlığı ve Menopoz Bilgilendirme Sohbeti”nin ikincisi, bugün saat 11.00’de Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek.