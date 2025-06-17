Alithia gazetesi: “Kontrolden Çıktılar – Arabuluculuk Hayal Ettiler, İran Tarafından Yalanlandılar ve Şimdi Israr Ediyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve hükümetinin, “son yılların en kritik jeopolitik çerçevesi içinde, doğrulanma ihtimali olmayan bir iddia içerisinde kendi kendilerini tutsak ederek imkansızı başardıklarını” yazdı.

Gazete, Hristodulidis ve hükümet yetkililerinin hatalarını kabul etmek yerine “doğrulanamayacak iddiasını doğrulayabilmek adına” her türlü aracı kullanma yoluna gittiklerini ve İsrail basınında yer alan haberleri dahi kaynak gösterdiklerini vurguladı.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Başkanlık Ofisi Basın Sözcüsü Viktoras Papadopulos ve Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun yaptıkları açıklamalarda, “İran’ın iç baskılar sonucunda tutum değiştirdiği” yönünde açıklamaları bulunduğu belirtilirken İsrail basınında yer alan ve İran’ın, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bazı ülkelerden arabuluculuk yapmalarını istediği şeklinde, kaynağı belli olmayan haberlerin Rum hükümet yetkililerince öne çıkarıldıkları vurgulandı.

Öte yandan gazete, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu’nun yaptıkları açıklamalarla hükümeti eleştirdiklerini ve “mevcut durumun ciddiyetinin, hiçbir etkileşim yaratma eylemini kaldırmayacağı” uyarısında bulunduklarını da aktardı.