Limasol’da İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Azerbaycan uyruklu kişinin AİHM’ye başvurduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 21 Haziran tarihinde tutuklanan 44 yaşındaki Azeri’nin İngiliz pasaportuna da sahip olduğunu yazdı.

Rum polisince İran lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını belirten gazete şahsın avukatı Evstatios Evstatiu aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğunu yazdı.

Evstatiu’nun başvuru gerekçesinde, müvekkilinin tutuklanmasına sebep olarak gösterilen unsurların Rum polisinin işbirliği yaptığı “yabancı bir teşkilata” dayandırılmasına itiraz ettiğini belirten gazete başvurunun AİHM’de dosyalandığını da aktardı.

Habere göre Evstatiu AİHM’e başvurusunda, müvekkilinin insan haklarının Avrupa İnsan Hakları Anlaşması temelinde çiğnendiğini belirten 6 maddelik bir dosya da sundu.