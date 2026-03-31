Rum Veteriner Birliği ile Küçükbaş Hayvan Besicileri Birliği, Güney Kıbrıs'ta şap hastalığının idare edilmesi ve gidişatı ile ilgili kritik eşikte olunduğunu belirtti.

Alithia gazetesi, Paskalya yortusu öncesinde mezbahalarda ve çiftliklerde azami dikkat uyarısı yapıldığını da belirtti.

Yetkililerin şap hastalığı tespit edilen çiftliklerdeki itlaf çalışmalarının tamamlandığını ve ilk doz aşılamaların da neredeyse bittiğini söylediğini yazan gazete; Larnaka’daki çiftliklerde ikinci doz aşılamaların başladığını belirtti.

Hayvanların çiftlik dışına çıkarılarak otlatılmasının yasaklanması nedeniyle yalnızca hayvan yemleriyle beslendiklerini kaydeden gazete, yem sıkıntısının da baş gösterdiğini ve depolardaki yem stoğunun azaldığını yazdı.

Haberde, domuzlara yapılacak aşıların da bugün teslim alınacağı ve domuz çiftliklerinde aşılamalara başlanacağı ifade edildi.