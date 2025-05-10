Bill Gates, önümüzdeki yirmi yıl içinde neredeyse tüm kişisel servetini bağışlayacağını ve dünyanın en yoksullarına 200 milyar dolara yakın yardımın Vakfı aracılığıyla ulaşacağını duyurdu.

Yıllarca dünyanın en zenginleri listesinden düşmeyen Gates, dünyadaki fakirlere yapılan yardımların kesilmesinde etkili olan isimlerden biri olarak gördüğü Elon Musk’a demediğini bırakmadı.

Gates, “Dünyanın en zengin adamının, en yoksul çocukları öldürmesinin görüntüsü hiç hoş değil” diye konuştu.

Musk'ın kontrolündeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) ABD yardım ajansı USAID'i yok ederek insanlığa büyük bir zarar verdiğini belirtti.

Gates, servetini elden çıkarma planını hızlandırdığını ve 2045’in son gününde Gates Vakfı’nı tamamen kapatacağını açıkladı.

Microsoft'un kurucusu, “Ben öldüğümde insanlar hakkımda birçok şey söyleyecek ama ‘zengin öldü’ cümlesi bunlardan biri olmayacak” diye konuştu.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates, "kaynakları elinde tutmak yerine insanların hayatına dokunmak istediğini" vurguladı.

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın kuruluşunun 25. yılında yapılan kutlamalar, Gates’in 108 milyar dolarlık servetini bağışlayacağını duyurmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Bugüne kadar 100 milyar dolar dağıtan vakıf, Gavi ve AIDS ile Savaş Küresel Fonu gibi girişimleri destekledi.

Gates, “Ortaokul arkadaşım ile bir yazılım şirketi kurduğum günden bu yana çok yol kat ettim” diye konuştu.

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows'un kurucusu olan Gates, servetinden dev bir parça kopartırken diğer zenginlerden de aynısı yapmasını istedi.

Gates, “Eğer bağışlarını daha hızlı ve büyük ölçekte yaparlarsa, dünyanın en yoksul insanları için ilerleme kaydedilebilir” dedi.

Gates, vakfın yıllık bütçesinin 2026’da 9 milyar dolara ulaşacağını ve 2045’e kadar toplamda 200 milyar dolar harcamasının beklendiğini aktardı.