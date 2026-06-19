Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu”nun açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Buradayız, çünkü bir derdimiz var. Derdimiz çocuklarımız, derdimiz gençlerimiz ve ailelerimiz” diyerek, başladı.

Ekranların, çocukların, gençlerin ve toplumun üzerindeki etkilerini değerlendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Göktaş, çağın çok boyutlu risklerini geniş bir yelpazede ele alacaklarını, dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi istismar, mahremiyet ihlalleri, dijital güvenlik gibi riskleri masaya yatıracaklarını kaydetti.

Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risk ve tehditlerden korunmasına yönelik attığı önemli adımlardan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tebrik eden Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen “Yanındayız Güvendeyiz” internet sitesinin, çocukların güvenli dijital ortamlarla buluşmasına katkı sağlayacak önemli bir rehber ve başvuru kaynağı olacağına inanç belirtti.

Dün imzalanan Çocukların Dijital Dünyada Korunmasına Yönelik Niyet Beyanı’nın, çocukları dijital risklere karşı koruma iradelerini ve kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade eden Göktaş, iş birliğinin, çocuklar için daha güvenli bir dijital gelecek inşa edilmesine vesile olmasını temenni etti.

Teknolojinin her geçen gün, günlük hayatta daha fazla alan kapladığını, dijital iletişim araçlarının daha geniş bir zemine yayıldığını dile getiren Göktaş, çocukların çevrim içi ortamda geçirdiği sürenin gün geçtikçe arttığına, özellikle çocuklar ve gençlerin risklere daha açık hale geldiğine dikkat çekti.

Alandaki yapısal ve hukuki sınırlılıklara rağmen; çocukların, gençlerin ve ailelerin güvenle var olabileceği bir dijital ekosistem inşa etmenin mümkün olduğunu vurgulayan Göktaş, “Yerelde uygulanabilir çözümler üretmek, sahadaki gerçeklikleri dönüştürmek mümkündür.” dedi.

“Bize düşen sorumluluklar açıktır. Bize dayatılan dar kalıpların içinden sıyrılmalıyız. Değişen dinamikleri doğru okumalıyız. Dijital dünyadaki paradigma değişimini kendi vicdan pusulamız üzerinden anlamlandırmalıyız.” diye konuşan Göktaş, şöyle devam etti:

“Dijital ağları, küresel dev tekellerin hakimiyetine terk edemeyiz. İnsanı özne olmaktan çıkaran ekranlara, insan benliğini nesne olarak konumlandıran bu suni tüketim çarkına teslim olamayız. Dijital dünyada vakit geçiren geleceğimizin teminatı gençlerimizi güvencesiz bırakamayız. Çocuklarımızı algoritmaların insafına terk edemeyiz.”

Dijital dünyanın hızla değiştiğini, yeni platformların sayısının günden güne arttığını, sahte hesaplar ve dezenformasyonun, çocukları istismara, zorbalığa ve dolandırıcılık risklerine karşı savunmasız bıraktığını kaydeden Göktaş, bugün, çocukların yaşına uygun olmayan içeriklere erişiminin önemli sorun alanlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Mahinur Özdemir Göktaş, “Önceliğimiz, çocuklara yönelik dijital şiddeti önleyecek bir güvenlik mimarisi oluşturmak. Gayemiz hem bugüne hem yarına çocukları dijital risklerden koruyacak bir sorumluluk mirası bırakmaktır.” dedi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın, bu yaklaşımı somut hedeflere dönüştüren bir yol haritası olduğunu dile getiren Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan Eylem Planı'nın beş ana temasından birinin dijitalleşme olduğunu söyledi.

“Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi” hedefi doğrultusunda; aile bireylerinin dijital araçları doğru ve bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Göktaş, “Çünkü dijital çağda en etkili güvenlik duvarı teknoloji değil, bilinçli birey, güçlü aile ve sorumluluk sahibi toplumdur.” dedi.

Öte yandan, ilk imzacısı oldukları, “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik tarihi bir taahhüdü ortaya koyduklarına dikkat çeken Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de imzaladığı bu sözleşme ile çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ettiklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, “Çünkü dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar nasıl küresel ölçekte etkisini gösteriyorsa, beraberinde getirdiği tehditler de sınır tanımıyor. Bu nedenle dijital dünyanın riskleriyle mücadele, küresel ölçekte güçlü bir seferberlik ruhunu gerektiren bir meseledir.” dedi.