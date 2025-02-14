Gazimağusa'da dün sabah yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti.

Hakan Bayraktar isimli vatandaş, sabah saatlerinde mezarlığa gittiğinde, ailesinin mezarına ekili karanfillerin topraktan sökülerek çalındığını fark etti. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyan Bayraktar, tepkisini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Hakan Bayraktar’ın paylaşımı şöyle:

“İnsanlık öldü! Keşke bir Fatiha okusaydın... Bugün mübarek gün, mezardaki karanfillerden ne istedin? Hepsini söküp bertaraf ettin. Her kim isen, seni Allah’a havale ediyorum. O senin cezanı verir."