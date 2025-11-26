İnsan Hakları Platformu'ndan yapılan açıklamada, KKTC'de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün çok boyutlu baskı altında olduğu, gazetecilere yönelik hukuk davaları açıldığı, editöryal müdahalelerin yapıldığı, medya sahipliğinin siyasal ve ekonomik güç odakları arasında el değiştirdiği, bağımsız medyanın finansal sürdürülebilirliğinin giderek zorlaştığı kaydedildi.

Gazetecilik alanında yaşanan söz konusu gelişmelerin suç örgütleri ve mafyatik yapılar tarafından da istismar edildiği kaydedilen açıklamada, bağımsız gazetecilerin açıkça hedef alınması, tehdit edilmesi ve suç örgütleri tarafından uygulanan baskıların, yalnızca mesleki özgürlüklere değil toplumun genel güvenliği ve kamu düzenine yönelik ağır bir tehdit olduğu belirtildi.

Söz konusu olayları hafife almanın, ciddi sonuçlar doğuracağı kaydedilen açıklamada, suç örgütleri ile bağlantılı kişilerin ülkeye rahatlıkla giriş yapabilmesi, yeni nesil çetelerin kamusal alanlarda varlık göstermesi ve gazetecilerin doğrudan hedef alınmasının hukuk devletinin caydırıcılığının kalmadığını gösterdiği savunuldu.

"Bağımsız gazetecilik, demokratik toplumların en temel yapı taşlarından biridir. Gazetecilerin güven içinde çalışamadığı, suç örgütlerinin rahatça tehdit savurabildiği bir ortamda, kamuoyu doğru bilgiye erişemez, hesap verebilirlik tamamen ortadan kalkar, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü zayıflar, ve toplumun huzuru ve güvenliği doğrudan zarar görür" denilen açıklamada, gazetecilere yönelik tüm tehdit ve saldırılar için derhal ve etkin şekilde soruşturma başlatılması, ülkeye girişlerde denetimlerin arttırılması, yasa dışı örgütlerin faaliyet alanlarını kolaylaştıran sistemsel zafiyetlerin giderilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "İfade ve basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, toplumun tamamının hakkıdır. Bu hakların korunmadığı bir yerde güvenlikten, özgürlükten ve adaletten söz edilemez" denildi.