İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, İnsan Hakları günü nedeniyle yayımladığı bildiride, Kıbrıs Türkünün 60 yıldır, insan hakları için vermekte olduğu mücadelenin, evrensel insan haklarına göre statüsünün bağımsızlık olduğunu belirtti. Işık, Kıbrıs Türkünün “bağımsızlık” hakkının, insan hakları temelinde, “geri çevrilemez, devredilemez ve kesinlikle vazgeçilemez meşru bir hak” olduğunu kaydetti.

Siyasal düzenin amacının bağımsızlık ve hürriyeti güvence altına almak olduğunu kaydeden Işık, “Siyasal hakların temeli insan haklarını koruyan yazılı yasalara değil insanlık onuruna ve doğal haklara dayanır” dedi. Işık, “Kıbrıs Türk halkı 1963 yılından beri bu insanlık onuru ve doğal haklardan aldığı güçle mücadele vermektedir” dedi.

Doğu Akdeniz’de barış ve İstikrar için KKTC’nin tanınmasının tek seçenek olduğunu belirten Dernek Başkanı, Birleşmiş Milletlere de Kıbrıslı Türklerin insan haklarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Hasan Yılmaz Işık, KKTC’nin tanınması için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisinden girişim başlamasını beklediklerini ifade etti.