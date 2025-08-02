01 Ağustos 2025 saat 15:00 sıralarında, İskele’deki bir inşaatta meydana gelen iş kazasında İlmyrat Charyyev (E-28) yaralandı. Asansör boşluğu kazısı sırasında, yukarıdan kopan toprak parçası yaklaşık 2 metre derinlikte çalışan işçinin üzerine düştü. İtfaiye tarafından çukurdan çıkarılan Charyyev, sağ ayağındaki kırık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.