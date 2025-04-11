İnşaat Mühendisleri Odasından yapılan açıklamada, bu gelişmenin, sadece fiziksel bir alan kazanımı anlamına gelmediği, aynı zamanda, bir sivil toplum örgütünün bilimsel ilkelere ve kamu yararına dayalı olarak uzun vadeli hedefler doğrultusunda nasıl sistematik bir mücadele yürütebileceğini ve demokratik yollarla karar alıcı mekanizmaları nasıl etkileyebileceğini göstermesi bakımından da anlamlı olduğu vurgulandı.

“Söz konusu alanda hayata geçirilmesi planlanan laboratuvar altyapısı ile birlikte, başta ithal inşaat demirleri olmak üzere, yapı malzemelerinin standartlara uygunluklarının sistematik şekilde denetlenmesi mümkün hale gelecektir” diyen Oda, bu tür denetimlerin, özellikle sismik risk taşıyan bölgelerde yapı güvenliği açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.

Yapı sistemlerinin en zayıf halkasının çoğu zaman düşük kaliteli veya uygun olmayan malzeme kullanımı olduğu gerçeğinden hareketle, bu adımın, sadece lokal değil ulusal ölçekte bir yapısal güvenlik anlayışının da başlangıcını teşkil ettiğini söyleyen Oda, uzun vadede, bu denetim pratiğinin diğer yapı malzemelerine de genişletilerek yaygınlaştırılması, ülkede güvenli, sürdürülebilir ve mühendislik bilimiyle uyumlu bir yapı üretim süreci oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

İnşaat Mühendisleri Odası, bu sürece katkı koyan tüm kurumlara teşekkür ederek, “mesleğimizin gelişimi ve kamu yararı doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalara aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.