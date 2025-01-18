“Gerçek dostluğu teşvik etmek, kişisel hizmet ideallerini teşvik etmek, uluslararası anlayışı güçlendirmek” temel amaçlarıyla faaliyet gösteren Inner Wheel’in Dünya Başkanı Gupta, çarşamba gününe kadar sürecek temasları çerçevesinde, devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek, bazı bölgeleri gezecek ve toplantılara katılacak.

Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Başkanı İmren Gürbaşar’ın TAK’a verdiği bilgiye göre, yarın öğleden sonra KKTC’ye gelecek Gupta’ya, Uluslararası Inner Wheel Yönetim Kurul Üyesi İclal Kardıçalı da eşlik edecek.

Yarın akşam tüm kulüplerin katılımıyla verilecek gala yemeğine katılacak Uluslararası Inner Wheel Başkanı Mamta Gupta, pazartesi Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret edecek.

Aynı gün Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmesi beklenen Gupta, Lefkoşa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Gupta, salı günü Colony Hotel’de sohbetli ve sunumlu toplantının ardından öğleden sonra Gazimağusa’ya giderek tarihi ve turistik mekanları ziyaret edecek.

Mamta Gupta, çarşamba günü KKTC’den ayrılacak.