İngiltere, adanın hava sahasının korunmasını güçlendirmek amacıyla Kıbrıs’a Stormer hava savunma araçları konuşlandırdı.

Starstreak karadan havaya füzeleriyle donatılmış Stormer yüksek hızlı füze sistemleri, İngiliz kuvvetlerinin tek bir angajmanda 14 insansız hava aracını etkisiz hale getirmesinin ardından konuşlandırıldı.

Bu sayı, bölgede İngiliz birlikleri tarafından kaydedilen en yüksek İHA önleme sayısı olarak belirtildi.

Sistem, özellikle İHA’lar dahil olmak üzere hızlı ve alçaktan uçan tehditlere karşı koymak üzere tasarlandı.