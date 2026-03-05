İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in Güney Kıbrıs’ta bulunduğu ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’la bir araya geldiği kaydedildi.

Philenews’de yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili açıklamasında, Palmas’ın bu sabah İngiltere Savunma Bakanı Healey’le görüştüğünü söyledi.

Letimbiotis açıklamasında, görüşmede siyasi düzeydeki iş birliğinin yanı sıra bölgesel durumla ilgili fikir alışverişi ve değerlendirmede bulunulduğunu belirtti.

Healey’in görüşmede Birleşik hükümetinin kararları yanı sıra “HMS Dragon” gemisi ve anti-drone sistemlerine sahip helikopterlerin Güney Kıbrıs’a gelişi konusunda bilgilendirmede bulunduğu da ifade edildi.

Alphanews’da yer alan habere göre ise Healey, “X” platformunda yaptığı paylaşımda, Birleşik Krallık ile Rum Yönetimi arasındaki uzun süreli dostluğun İran’ın tehditleri karşısında güçlü olduğunu kaydetti.

“Sigmalive” ise haberinde görüşmede özellikle Rum Yönetimi’ne vurgu yapılarak, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki güvenlik durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtirken, vatandaşların güvenliğiyle ilgili kriz yönetimi konularında iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda ortak bir niyet ifade edildiğini de iletti.

Palmas’ın görüşme çerçevesinde Rum Yönetimi’nin anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ve bölgedeki istikrarın korunmasına dair tutumunu ifade ettiği de kaydedildi.