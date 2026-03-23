İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak görüştüğü, görüşmede İngiltere’nin Kıbrıs’taki üslerinin de gündeme geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Brüksel’in Hemen Sonrasında İletişim – Starmer AB’nin İngiliz Üsleri Oyununa Dahil Olacağını Görünce Hristodulidis’i Aradı” başlıkları altında verdiği haberinde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in, Brüksel’den dönen Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak görüştüğünü yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in görüşmede, Güney Kıbrıs’ın bölgede bir istikrar unsuru olduğunu belirttiğini ve İngiltere ile iş birliğinin güçlendirilmesi mesajını verdiğini söylediğini aktardı.

Letimbioitis’e göre Hristodulidis görüşmede, AB Konseyi toplantısı çerçevesinde AB ülkeleri liderlerine, krizin sonlanması adına koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığını iletirken, Starmer ise bu görüşe katıldığını dile getirerek İngiltere’nin, aralarında Fransa, İtalya, Hollanda, Japonya ve Kanada’nın da bulunduğu ülkelerle Hürmüz Boğazı’na ilişkin ortak bir açıklama yaptıklarını hatırlattı.

İngiliz Üsleri konusunda ise “ortaya çıkan sorunlar ve kriz yönetiminde bugüne kadarki süreçte öğrendiklerine” değinen Hristodulidis “ilgili görüşmelerin başlaması adına öneri sundu”.

Starmer ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğinin İngiltere için öncelikli olduğunu ve alınan önlemlere ilişkin araçların güçlendirileceğini” belirterek “İngiliz Üslerinin herhangi bir saldırı operasyonunda kullanılmayacakları taahhüdünü yineledi”.