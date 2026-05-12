Lefkoşa’nın güneyindeki “Palyometoho” bölgesinde şap hastalığına bağlı olarak hayvanların itlaf edilmesi ve gömülmesi konusunda dün hayvancılarla gerginlik yaşandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, hayvan besicilerinin ve bölge halkının, Veterinerlik Dairesinin şap hastalığının görüldüğü sığır çiftliğinden itlaf edilen hayvanların gömülmek üzere 12 kilometrelik uzağa götürülmesi kararına karşı eyleme geçtiği sırada gerginliklerin yaşandığını yazdı.

Protesto gösterisinin köy yolunda gerçekleştirildiğini, hayvan besicilerinin; itlaf edilen hayvanları taşıyacak araçların köye girişini engellemek için traktör ve iş araçlarıyla yolu kapattığını yazan gazete bununla birlikte hayvan besicilerinin halkın yoldan geçişine izin verdiğine de dikkati çekti.

Gerginliğin, hayvan besicilerinin, Veterinerlik Dairesi’nin itlaf edilen hayvanların gömü yerine taşınması için izleyeceği güzergah konusunda yanlış yönlendirme yapmakla suçladığı polis mensuplarına bağırmasıyla başladığını yazan gazete ilgili birimlerin izahatlarına karşın yoğun tepkilerin dün akşama kadar devam ettiğini belirtti.

Habere göre bölge sakinleri, hayvancılık faaliyetlerinde ve bölgenin çevresinde, ek yüklerin yük olmayacağına dair teminat da talep etti.