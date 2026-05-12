Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının işletmesinden sorumlu Hermes Airports şirketi Larnaka ve Baf havalimanlarındaki yolcu trafiğinin 2006-2025 döneminde yaklaşık iki katına çıktığını kaydetti.

Havalimanlarındaki yolcu trafiğinin belirtilen dönemde 6,7 milyondan 13,7 milyona çıktığını yazan Haravgi gazetesi, şirketin işletme sözleşmesinin 20’inci yılının dolması nedeniyle yaptığı açıklamaya yer verdi.

Şirket açıklamasında bu gelişmenin turizmin Rum ekonomisinin stratejik bir unsuru haline gelmesine katkıda bulunduğu ve bu gelişmenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) katkısının yüzde 14’e ulaştığı da belirtildi.