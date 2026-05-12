DİSİ partisi, Güney Kıbrıs’ın güçlü bir savunmaya, ittifaklara ve istikrarlı bir AB yönelimine sahip olması gerektiğini iddia etti.

Alithia gazetesi, DİSİ partisinden dün yapılan açıklamada AKEL’in Güney Kıbrıs’ın savunma alanındaki planlarına ilişkin tutumuna eleştiriler yöneltildiği ve “jeopolitik karışıklıkların, savaşların, tehditlerin ve egemenlik haklarına yönelik şüphelerin olduğu bir dönemde Güney Kıbrıs’ın güçlü bir savunmaya ihtiyacı olduğunun” vurgulandığını yazdı.

Habere göre DİSİ’nin açıklamasında, ülkenin çıkarlarının savunulabilmesi ve Kıbrıs sorunu müzakerelerinde onurlu bir duruş sergilenebilmesi için güçlü bir savunmaya, ittifaklara ve istikrarlı bir AB ve batı yönelimine ihtiyaç olduğunu öne sürdü.

““Vatan toprağının güvenliği sloganlarla sağlanamaz.” ifadesinin yer aldığı açıklamada AKEL’in bu konulardaki görüşlerini net biçimde ortaya koyması gerektiği de vurgulandı.

