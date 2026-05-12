“Argonaftis (Argonot) 2026” çok uluslu askeri tatbikatın dün Güney Kıbrıs’ta başladığı, 15 Mayıs’a kadar da devam edeceği aktarıldı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Argonaftis 2026” çok uluslu askeri tatbikatın dün başladığının ve 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceğinin duyurulduğunu yazdı.

Habere göre tatbikat çerçevesinde, savaş halindeki komşu ülkelerden sivillerin kabulünü ve arama kurtarma faaliyetlerini içeren “ESTİA ve TEVKROS Ulusal Özel Planları” denenecek.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde deniz, kara ve hava sahalarında (FIR ve MEB) uygulanacak tatbikatın planlamasının, icrasının ve genel koordinesinin RMMO tarafından, Rum Dışişleri Bakanlığı ile Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’yle koordineli şekilde yapılacağını belirtirken tatbikata Güney Kıbrıs’ın yanı sıra diğer devletlerden de katılım gerçekleştirileceğini yazdı.

Tatbikatın diğer ülkelerin gözlemcileri tarafından izleneceğini aktaran gazete, tatbikata katılacak ve izleyecek “diğer devletlerin” hangileri olduğuna ise haberinde yer vermedi.