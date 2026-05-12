Güney Kıbrıs’ta “Trozena” köyündeki evlerin ve arazilerin büyük kısmını satın alan İsrailli yatırımcının, Rum yetkili makamlardan gerekli izinleri almadan inşaat işlerine başladığı iddia edildi.

Politis gazetesi: “İzinleri Almadan Çalışmalara Başladı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, “Trozena” köyündeki birçok evi ve araziyi satın almasıyla gündeme gelen İsrailli yatırımcının gerekli izinleri almadan inşaat işlerine başladığını yazdı.

Gazete, Rum Çevre Dairesi yetkililerinin dün köye giderek incelemeler gerçekleştirdiklerini ve gerekli izinler alınmadan hem köy içerisi hem de çevresinde toprak işleri ile bazı inşaatların gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini aktardı.

İsrailli yatırımcının izin başvurularının inceleme aşamasında olduğunu da vurgulayan gazeten, yeni ev inşaları ve eski bazı evlerin onarımı bittiğinde 132 kişinin misafir edilebileceği bir alan yaratılmasının öngörüldüğünü de vurguladı.