Yakın Doğu, devlete bir okul daha bağışlıyor

Yakın Doğu'nun yatırımını tamamladığı Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenecek törenle Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edilecek

Yakın Doğu Oluşumu’nun 23 Nisan 2021’de temelini attığı 500 öğrenci kapasiteli tam donanımlı Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, 7 ayda tamamlandı. Böylece, Günsel Aile Kurulu'nda alınan kararla Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC'nin 6 ilçesinde inşa edeceğini açıkladığı 6 devlet ilkokulundan ikincisi de eğitime hazır hale getirilmiş oldu.23 Nisan 2021’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında İskele’de temeli atılan tam teşekküllü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'nin teslim töreni Cumhuriyet Bayramı haftasında yapılacak. Böylece 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan devlet ilkokulu, öğrencileriyle buluşmak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.Yakın Doğu Oluşumu'nun yatırımını tamamlayarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na devrettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, yeni eğitim döneminde öğrencileri ile buluşmuştu. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ise 6 okuldan tamamlanan ikinci devlet ilkokulu oldu. Haziran ayında temeli atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa da ilerleyen dönemde tamamlanarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na teslim edilecek. Girne, Güzelyurt ve Lefke'de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile birlikte, Yakın Doğu Oluşumu’nun "6 ilçeye 6 devlet ilkokulu" projesi devam edecek.PROF. DR. İRFAN SUAT GÜNSEL: “GÜNSEL AİLE KURULU’NDA ALDIĞIMIZ KARARIN HENÜZ İLK YILI DOLMADAN LEFKOŞA VE İSKELE’DE İNŞA ETTİĞİMİZ DR. SUAT GÜNSEL DEVLET İLKOKULLARININ TESLİMİNİ YAPMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ."Günsel Aile Kurulu'nda ülkenin 6 ilçesine 6 devlet ilkokulu kazandırma kararını Aralık 2020'de aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Günsel Aile Kurulu’nda aldığımız kararın henüz ilk yılı dolmadan Lefkoşa ve İskele’de inşa ettiğimiz Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının teslimini yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa'nın yatırımının 6 ayda tamamlanıp, Eylül 2020'de eğitime başladığını söyleyen Prof. Dr. Günsel, İskele'de inşa ettikleri devlet ilkokulunu da 7 ayda eğitime hazır hale getirdiklerini belirtti.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “500 öğrenci kapasitesine sahip Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi Cumhuriyet Bayramı haftası gerçekleştireceğimiz törenle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.