İlkokul dönemi, çocukların akademik temellerinin atıldığı, sosyal ve kültürel becerilerinin geliştirildiği en önemli süreç olarak öne çıkıyor. Öğretmenlerin tecrübesi ise bu gelişim döneminin en iyi şekilde yürütülebilmesinde kilit bir rol oynuyor. 90 öğretmeni ile yeni eğitim dönemine hazır alan Yakın Doğu İlkokulunda öğretmenlerin tecrübeleri çarpıcı bir veriyle görünür hale geliyor. Öğretmenlerinin yüzde 65’i, meslek hayatlarında 20 yılı geride bırakan Yakın Doğu İlkokulunda eğitimcilerin toplam tecrübesi 1,700 yılı aşıyor.

Tecrübeli ve yetkin öğretmenleri ile eğitim veren Yakın Doğu İlkokulu, akademik başarıların yanında öğrencilerin çok yönlü gelişimini de önemsiyor. Yabancı dil programları, erken yaşta öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerini sağlarken; matematik, fen ve teknoloji alanlarındaki güçlü eğitim programları sayesinde öğrenciler ulusal ve uluslararası sınavlarda başarı göstermeye devam ediyor. Diğer yandan sanat, spor, müzik ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimlerini de destekliyor. Tiyatro ve drama çalışmaları, resim ve müzik atölyeleri, sportif turnuvalar ve kulüp faaliyetleri öğrencilerin hem yeteneklerini keşfetmelerine hem de özgüven kazanmalarına imkân tanıyor.

Fatma Coşar: “Tecrübeli öğretmen kadromuzla, her öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini birebir takip ediyoruz.”

Kendisi de meslek hayatında 40 yılı geride bırakan Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, ilkokul döneminin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişiminde kritik bir dönem olduğuna dikkat çekti. Coşar, “Tecrübeli öğretmen kadromuzla, her öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini birebir takip ediyoruz. Eğitimdeki tecrübemiz sayesinde öğrencilerimize sadece bilgi vermekle kalmıyor, onları sosyal, kültürel ve sportif açıdan da destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Fatma Coşar, “Yakın Doğu İlkokulu, deneyimli öğretmen kadrosu, kapsamlı akademik programları ve zengin sosyal-kültürel etkinlikleri ile öğrencilerini yeni eğitim yılına hazırlıyor. Velilerle iş birliği içinde yürütülen eğitim, çocukların potansiyellerini en iyi şekilde keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyor” dedi.