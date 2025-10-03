Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi öğrencileri, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla okullarında topladıkları mamaları, Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, öğretmenleri eşliğinde Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret eden öğrenciler, topladıkları mama bağışlarını Uluçay'a teslim etti.

Uluçay, minik öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve kent hakkında bilgiler paylaştı.

Ziyarette çocuklar, barınakla ilgili merak ettiklerini sorarak bilgi aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, duyarlı davranışlarından ötürü öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek, “Hayvan sevgisinin çocuk yaşta öğrenilmesi, geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biridir.” dedi.