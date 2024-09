Maviş: “Biz bu konteynerlere tıkılıp kalmak istemiyoruz”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Şehit Yalçın İlkokulu’nda güçlendirme çalışmasının devam ettiğini, okulun kullanım dışı olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul bahçesine konteyner sınıflar koyduğunu anlattı. “Biz bu konteynerlere tıkılıp kalmak istemiyoruz.” diyen Maviş, 6 Şubat depreminin üzerinde iki yaz geçmesine rağmen çalışmaların tamamlanmamasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eğitim dönemine konteyner sınıflarda başlayan Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.KTÖS’e, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ile okulun elektrik altyapısını inceleyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve bazı veliler eşlik etti.KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Şehit Yalçın İlkokulu’nda güçlendirme çalışmasının devam ettiğini, okulun kullanım dışı olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul bahçesine konteyner sınıflar koyduğunu anlattı. Maviş, Şehit Yalçın İlkokulu’nun yanı sıra Hamitköy İlkokulu ve Şehit Zeki Salih İlkokulu’nda da güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.“Biz bu konteynerlere tıkılıp kalmak istemiyoruz.” diyen Maviş, 6 Şubat depreminin üzerinde iki yaz geçmesine rağmen çalışmaların tamamlanmamasını eleştirdi.Konteyner sınıflarda havalandırma, ışıklandırma, ısı ve yalıtım sorunları olduğunu kaydeden Maviş, “Eğitim Bakanlığı elini çabuk tutmazsa bu okullardaki öğrenciler diğer normal okullardaki öğrencilere göre hayata 1-0 yenik başlayacak. Konteyner sınıflarda klimalar çalışmadığında oturamazsınız, yağmur yağdığında öğrencinizi duyamazsınız, sesinizi ulaştıramazsınız.” diye konuştu.“Eğitimin en önemli noktası motivasyondur.” diyen Maviş, görüntüyü “toplama kampı manzarası” olarak niteleyerek, her gün buna bakarak motive olunamayacağını vurguladı ve kolej sınavına konteyner sınıfta hazırlanan öğrencinin normal sınıfta hazırlanan öğrenciye göre dezavantajlı olacağını ekledi.Öğretmen atamalarına da değinen Maviş, “Bugün itibarıyla özel eğitim ve rehber öğretmen eksikliği dışında herhangi bir eksiklik yok. Dün gece sihirli bir değnek dokundu, 218 tane geçici öğretmen bir çırpıda atandı. Okulların bir hafta geç açılmasının nedeni olan geçici öğretmenlere görev verme meselesi dün gece çözüldü. Bir hafta önce atayabilirler miydi? Atayabilirlerdi, ellerinde yetki vardı. Atamamayı, öğretmenleri okulda öğrencileri de evde tutmayı tercih ettiler.” ifadelerini kullandı.Ardından söz alan Okul Aile Birliği Başkanı Halise Demirel, okulun güçlendirme çalışmasının tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.Okuldaki eksiklikleri sayan Demirel, Okul Aile Birliği olarak ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti, artık netice almak istediklerini söyledi.El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ise okulun elektrik altyapısını incelediklerini belirterek, “Okulun sayacı maksimum 120 amper gücündedir. 120 amperin üzerinde bir kullanım mevcuttur şu anda sistemde. Yeni kurulan konteynerlerle yetersiz kalıyor. Yani bu okulun elektrik altyapısının bir an önce güçlendirilmesi lazım.” dedi.“Elektrikle ilgili hiçbir emniyet tedbiri alınmamıştır.” diyen Tuğcu, sayacın su aldığını ve her an yanabileceğini, elektrik dağıtım panolarının hiçbirinde kilit olmadığını ve yanıcı olan konteynerlerde elektrikten çıkacak bir yangını söndürecek yangın söndürücü olmadığını söyledi.Konuşmaların ardından okul ve konteyner sınıflar gezilerek sorunlar yerinde gösterildi.