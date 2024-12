Kıbrıs kültürünün ve tarihinin canlı bir yansıması olan Surlariçi Şehir Müzesi, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’dan 120 öğrenciyi öğretmenleriyle birlikte ağırladı. Zengin koleksiyonuyla dikkat çeken müze, çocuklara hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunarak Kıbrıs tarihine yakından tanıklık etme fırsatı sağladı.

Müdür muavini ve sınıf öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, sergilenen eserleri inceleyerek eğlenceli saatler geçirdi. Türkçe dersinin “Gezelim-Görelim” bölümü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, meraklı bakışlarla müzedeki koleksiyonları inceleyen çocuklar, Kıbrıs’ın geçmişten günümüze taşıdığı kültürel zenginliklere hayran kaldı.

Araba koleksiyonun hayranlıkla incelediler!

Kıbrıs’ın ve Lefkoşa’nın tarihsel dokusunu sanatla buluşturan bir kültür yuvası olarak tasarlanan Surlariçi Şehir Müzesi, yaşayan müze konseptiyle öne çıkıyor. Müze, koleksiyonlarını belirli aralıklarla zenginleştirerek ziyaretçilerine her seferinde yeni eserler sunmayı amaçlıyor. Beş farklı müzeden derlenen geniş koleksiyonuyla müzenin her katında farklı dönemlere ve tarzlardaki eserler sergileniyor. Müze, Kıbrıs’ın Venedik’ten Bizans’a, Osmanlı’dan günümüze kadar olan her dönemini eşsiz tavan resimleri ile yansıtırken sergilediği koleksiyonlarla ziyaretçilerini tarih ve kültür dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Öğrencilerin en çok dikkatini çeken bölümlerden biri, üç binden fazla parçadan oluşan oyuncak araba koleksiyonu oldu. Ayrıca müze envanterinde yer alan; kılıç ve bıçak örnekleri, 100’ü aşkın heykel, resimler, denizcilik tarihiyle ilgili objeler, Karagöz suretleri, beratlar, fermanlar, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri ve 17. yüzyıldan kalma halılar gibi Osmanlı eserleri de öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi.

Eser Atamtürk Buran: “Bizlere ve toplumumuza bu tür tarihi zenginlikleri kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz.”

Öğrencilerle müzeyi gezen Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa Müdür Muavini Eser Atamtürk Buran, “Yakın Doğu Ailesine, bizlere ve toplumumuza bu tür tarihi zenginlikleri kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz” dedi. Okul gezilerinin, öğrencilerin kültürel birikimini arttırarak onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırladığına vurgu yapan Eser Atamtürk Buran, okul gezilerinin eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi. Eser Atamtürk Buran, “Çocuklarını bu tür yerlere götürme imkanı bulamayan velilerimizin yerine, düzenlediğimiz okul gezileri sayesinde öğrencilerimizi bu tarihi mekanlarla buluşturuyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin geçmişini anlamalarını sağlarken geleceğe emin adımlarla ilerlemelerine destek olmaktır” ifadelerini kullandı.