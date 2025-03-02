Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 10 okulda öğretmen eksikliğinin bulunduğunu bunun çocukların eğitimini olumsuz etkilediğini belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitimde sürekliliğin sağlanması, öğrencilere nitelikli ve kesintisiz bir eğitim sunulması için öğretmen kadroları eksiksiz olmalıdır. Ancak, son dönemde gerçekleşen emeklilikler ve alan değişiklikleri nedeniyle birçok okulda ciddi öğretmen açığı oluşmuştur” dedi.

Maviş öğretmen eksiği olan okulları şöyle sıraladı:

"Ziyamet İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Fazıl Plümer Anaokulu, Gülenyüzler Anaokulu, 23 Nisan İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük-Hamitköy İlkokulu, Mehmet Çağatay İlkokulu, Mağusa Özel Eğitim Merkezi"

Öğretmen eksikliğinin, sınıf mevcutlarının artmasına, bazı derslerin birleştirilmesine ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olduğunu belirten Maviş, özellikle anaokulları ve özel eğitim alanında yaşanan öğretmen açığının erken çocukluk eğitimi ve özel gereksinimli öğrenciler için ciddi bir risk olduğunu belirtti.

Emekliye ayrılacak öğretmenlerin veya öğretmenlerin alan değişikliğinin önceden görülebilecek ve planlamasının yapılabilecek gelişmeler olduğunu belirten Maviş, hükümeti gerekli adımları atmaktan kaçmakla eleştirdi.

Bakanlığı gereken adımları acilen atmaya çağıran Maviş, “Eğitimde yıllardır aynı sorunlarla karşı karşıya kalınması, öğretmen ihtiyacının zamanında belirlenip atamaların yapılmaması kabul edilemezdir” dedi.