KTÖS’ten ailelere çağrı: Çocuklarını pazartesi okullara gönderin

KTÖS’ten ailelere çağrı: “Hükümetin okul açma/kapama kararına itibar etmeden pazartesi günü çocuklarınızı okula gönderin”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) hükümetin okul açma veya kapama kararına itibar etmeden pazartesi günü her çocuğun okula gönderilmesini istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, Mili Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir şey olmamış gibi okulların açılacağını beyan ettiğini ancak bu konuda güvenlerinin zedelendiğini belirtti.

“Bu yüzden hükümetin okul açma/kapama kararına itibar etmeden, pazartesi günü her çocuğun okulunda olmasını istiyoruz” diyen Maviş, ailelere “Çocuklarınızın eğitim hakkını gasp edenlere karşı ayağa kalkın. Çocuklarınızı okula gönderin ve hükümetin başka bir oyun oynamasına müsaade etmeyin” ifadeleriyle seslendi.

Kıbrıs Türk eğitim sisteminin içinde bulunduğu kaosun her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hale geldiği savunan Maviş, hükümeti bu krizin “baş sorumlusu” olmakla halkı ve çocukları “hiçe saymakla” suçladı.

Maviş, okulların açılamamasının, sadece plansızlığın değil, aynı zamanda çocukların geleceğinin bilinçli olarak sabote edilmesinin göstergesi olduğunu iddia ederek “Çocukların umutlarını çalanlara, yarınlarını karartanlara karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.