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KTÖS yarın yapmayı planladığı genel grevi erteledi

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KTÖS yarın yapmayı planladığı genel grevi erteledi
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın tüm ana okul, ilkokul ve özel eğitim okullarında yapmayı planladığı genel grevi, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı tekrar gündeme gelene kadar askıya aldığını açıkladı.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açılamada, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinin ertelendiğinin taraflarına iletildiğini belirterek, "Bu bağlamda 4 Mayıs Perşembe günü (yarın) 09:00 itibariyle tüm ilkokul, ana okul ve özel eğitim okullarında yapacağımız genel grevimizi ilgili yasa tekrar gündeme gelene kadar askıya aldığımızı kamuoyuna duyururuz" dedi.
Maviş, "Öğretmenlerin ve toplumun nitelikli kamusal eğitim beklentisi gündemiyle sendikal sorumluluğumuzu yerine getirecek, öğretmen haklarını savunmaya devam edeceğiz“ ifadesine de yer verdi.
 
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