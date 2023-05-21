KTÖS "Eğitimin gerçek sorunlarını gündeme taşımak için yarın eylem yapacağız. Yabancı öğrenciler konusu okullardaki gerçek sorunlardan birisi"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yabancı öğrenciler konusunun okullardaki “gerçek” sorunlardan birisi olduğunu vurguladı ve okullardaki “gerçek” sorunları gündeme taşımak amacıyla yarın eylem yapacağını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 08:00-12:40 arasında Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Dr.Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda grevde olunacak; saat 10:00’da Şehit İlker Karter İlkokulu önünde “Adanın Kuzeyindeki Yabancı Öğrencilerin Eğitim Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenlenecek; saat 12:00’de ise Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile birlikte ise Eğitim Bakanlığı önünde ‘eğitimin genel sorunları” dile getirilecek.

Eğitim Bakanlığı’nın birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kaldığını, yetersizliğini örtmek için suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu 9 aydır buzdolabında bekleyen Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı’na sarıldığını savunan Maviş, “Gerçek gündemlerimizden biri olan yabancı öğrenciler konusu artık Kıbrıs Türk eğitim sisteminin bir gerçeğidir. Yabancı öğrencilerin eğitim ihtiyacı öğretmenlerin kişisel bilgi, beceri, deneyim ve inisiyatifine bırakılmıştır. Hükümet ve bakanlığın bu konuda hazırlıklı olmaması ve önlem almaması nedeniyle okullarımızda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır” dedi.

Eğitim Bakanı’nın konuyla ilgili “bu yıl ilköğretim ve orta öğretim seviyesinde Türkçe Yeterlilik Sınavı düzenleneceği, bu sınavı geçemeyen öğrencilerin derslere giremeyeceğini ve ücretli düzenlenecek kursa katılmayan öğrencilerin okula alınmayacağı” söyleminde bulunduğunu belirterek, bunu

çok talihsiz ve çağdaşlıktan uzak olarak nitelendiren Maviş, şunları ifade etti:

“

Burada hem ayrımcı bir yaklaşım söz konusudur, hem de okullarda yaşanan sorunun kaynağı olarak öğrencileri gören bir anlayış vardır. Görülmek istenmeyen gerçek sorun ise devletin vatandaşlık ve nüfus politikasıdır. Bu ayrımcı ifadeler Milli Eğitim Yasamızın ‘genellik ve eşitlik’ ile ‘zorunlu eğitim ve öğretim hakkı’ ilkelerine aykırı olmasının yanında, bir öğretmen ve bir insan olarak ülkemizde bulunan her çocuğa ve her insana hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim verme görevimizle de bağdaşmaz”.