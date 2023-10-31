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KTÖS, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nu istifaya davet etti

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KTÖS, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nu istifaya davet etti
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 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, “okullara  gönderilen  sınırlı tuvalet kağıdı ve ve temizlik malzemesinin öğrenci ve çalışanlar tarafından israf edildiği" açıklaması nedeniyle eleştirerek istifaya çağırdı.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı’nın BRT’deki bir programda “okullara yetersiz tuvalet kağıdı ve temizlik malzemesi gönderdiklerini ve nüfusun arttığını itiraf ettiği, gönderilen sınırlı malzemenin de  öğrenci ve çalışanlar tarafından israf edildiğini, fazla kullandıkları için yetmediğini” söylediği kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanı’nın asli görevlerini yerine getirmek yerine öğretmene, ailelere, okul yöneticilerine, sendikalara ve diğer bakanlıklara sorumluluk yıkmaya çalıştığı başka bir dönem olmadığının iddia edildiği açıklamada, “Okulların nasıl ayakta kaldığını, okulların işlerin yürüyebilmesi  için yıllık 50 bin ile 500 bin TL arasında nasıl bütçe oluşturduğunu sorgulamayan Bakan, okullara yetersiz gönderdiği ve öğrenci başına yıllık 1 adet bile değil sadece 0,35 adet düşen tuvalet kağıdının israf edildiğini iddia edebiliyor. Bu söylem utanç vericidir, bilinçsizdir ve iyi niyetli değildir” denildi.
Okulların %84’ünün etkinlik dersleri için mefruşatının; % 54’ünün sınıf içi mefruşatının; % 76’sının temizlik malzemeleri ve A4 kağıtlarının; %57’sinin ecza dolabının; % 74’ünün faks makinesinin; % 65’inin fiber su deposunun; % 53’ünün fotokopi makinasının; % 68’inin klimasının; % 76’sında yangın söndürücünün yetersiz olduğunun vurgulandığı açıklamada, okulların klimalarının % 41’inin eski tip olduğu ve okulların % 46’sının oyun parkı bulunmadığı kaydedildi.
“Bu yetersizlik kimin eseridir?” diye sorulan açıklamada, “Ercan İşletmecisine 59 milyon euro silebilenler, ihalesiz akaryakıt ile Kıb-Tek’i milyonlarca euro zarara sokanlar, külliye ve ilahiyat koleji yapımını itibar sayanlar, okulların düştüğü durumdan utanmıyor mu? Sayın Çavuşoğlu, okulların idamesi için kimsenin maaşlarından fedakarlık yapmasına, yükü paylaşmasına gerek yok, siz koltuktan feragat edin, eğitimin önünü açın” denildi.
 
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