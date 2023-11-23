Haspolat İlkokulu Okul Aile Birliği genel kurulu gerçekleştirildi

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği Haspolat İlkokulu’nda, Okul Aile Birliği genel kurulu da gerçekleştirildi. Haspolat İlkokulu Okul Aile Birliği genel kurulu sonrasında ise öğretmen – veli toplantısı gerçekleştirildi.Divan başkanlığını Soydan Sakallı’nın, divan sekreterliklerini ise Mürvet Şah ve İnci Kalavasonlu Latifoğlu’nun yaptığı Haspolat İlkokulu Okul Aile Birliği genel kuruluna veliler büyük ilgi gösterdiler. Genel kurulun yapıldığı sınıf tamamen dolarken, sınıf dışında da büyük bir veli topluluğu genel kurulu izledi.Divan başkanı Soydan Sakallı ve okul müdürü Hatice Kuluma’nın konuşmaları sonrasında faaliyet ve mali raporlar okunarak oy birliği ile aklandı. Yeni okul aile birliği üyelerinin belirlendiği gündemde ise “Ceyda Ozanalp, Muhammed Aktar, Tuğba Hakan, Mehmet Aydın, Zeynep Filik, Hatice Yıldırım, Hasan Emin Bilek, Atıf Korkmaz, Muhammed Baki Kurnaz, Pınar Doğan, Mahmut İri, Hilali Yıldırım, Mehmet Mert, Hilal Çakır, Melike Getirmez, Göksel Bursalı ve Fatma Kösemen” okul aile birliği üyeleri oldular.Haspolat İlkokulu Okul Aile Birliği üyeleri ilk toplantısını da genel kurul sonrasında gerçekleştirirken, başkanlığa Ceyda Ozanalp getirildi. Asbaşkanlık görevini ise Mehmet Aydın üstlendi.