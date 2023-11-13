Haspolat İlkokulu öğrencileri tarımla mutlu

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği Haspolat İlkokulu’nda sosyal etkinlikler de düzenlenerek öğrencilerde farkındalık yaratılıyor.Üretim faaliyetleri hakkında farkındalık yaratma adına tarımsal etkinliklere de yer verilen Haspolat İlkokulu’nda okul içerisindeki bir alanda oluşturulan tarım alanında öğrenciler fideler ve tohumlar ektiler.Bayur Tarım İşletmeleri’nin katkısıyla gerçekleştirilen tarım etkinliğinde, öğrenciler tarım alanını oluşturup, toprağı çapalarken, gübreyi de kendileri toprağa yayarak, üretimin her aşamasını yaşayarak öğrendiler.Ekim işlemleri sonrasında sulama işlemini de gerçekleştiren öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.