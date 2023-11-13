banner913
banner932
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
38 0
Kaçak estetik baskını
Kaçak estetik baskını
27 0
 
Adana'da gol sesi yok
Adana'da gol sesi yok
14 0
Birbirlerini üzmediler
Birbirlerini üzmediler
23 0
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
27 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
21 0
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
43 0
banner964
banner985

Haspolat İlkokulu öğrencileri tarımla mutlu

banner476

banner974
Haspolat İlkokulu öğrencileri tarımla mutlu
banner971
Eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği Haspolat İlkokulu’nda sosyal etkinlikler de düzenlenerek öğrencilerde farkındalık yaratılıyor.

Üretim faaliyetleri hakkında farkındalık yaratma adına tarımsal etkinliklere de yer verilen Haspolat İlkokulu’nda okul içerisindeki bir alanda oluşturulan tarım alanında öğrenciler fideler ve tohumlar ektiler.

Bayur Tarım İşletmeleri’nin katkısıyla gerçekleştirilen tarım etkinliğinde, öğrenciler tarım alanını oluşturup, toprağı çapalarken, gübreyi de kendileri toprağa yayarak, üretimin her aşamasını yaşayarak öğrendiler.

Ekim işlemleri sonrasında sulama işlemini de gerçekleştiren öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.
 

 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.