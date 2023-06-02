Haspolat İlkokulu, Dünya Çocuk Günü’nü coşkuyla kutladı

Haspolat İlkokulu’nda, Dünya Çocuk Günü’nü coşkuyla kutlanırken, döner – ayran ikramı yapılan çocuklar, LTB Gezici Trenle Haspolat köyünü gezdiler

Haspolat İlkokulu’nda eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra eğlenceli ve eğitici etkinlikler de düzenleniyor.1 Haziran Dünya Çocuk Günü, Haspolat İlkokulu’ndada coşkuyla kutlandı. İzaz ikramdan, eğlenceli etkinliklere kadar birçok aktivitenin düzenlendiği günle ilgili olarak Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma şu açıklamayı yaptı:"1 Haziran Dünya Çocuk Gününü,Haspolat İlkokulu öğrencilerimize en iyi şekilde hissettirebilmek için Okul Aile Birliğimiz ile birlikte etkinlikler düzenledik.Piyango biletlerinin çekilişi ile başlayan etkinliklerimiz, Dj Ufuk Tekin, Görkem Münüroğulları ve Kadir Karapaşa müzik ve sahne etkinlikleri ile devam etti. Sahne etkinliklerinde 8 farklı karakteri canlandıran Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rehberlik Bölümü öğrencilerimiz günümüze çok büyük anlamlar yüklediler. Lefkoşa Türk Belediyesi Gezici Treni ile gezintiye çıkan öğrencilerimiz şarkılar eşliğinde arkadaşları ile köylerini gezmenin mutluluğunu yaşadılar.En başta, gün boyunca Dünya Çocuk Günü'nü öğrencilerimizi mutlu etmek için özveri ile çalışan okul öğretmenlerine ve okul çalışanlarına; Okul Aile Birliği üyelerine, UKÜ öğrencilerine, Dj Ufuk Tekin, Görkem Münüroğulları ve Kadir Karapaşa'ya etkinliklere koydukları tüm katkılar için çok teşekkür ederim.Ayrıca öğrencilerimize döner – ayran ve dondurma ikramında bulunmamıza katkı koyan Kırnı Piliçlerine,Anka Döner’e, Koop-süt’e, Kısmet Pide ve Metgin Ltd. ile Gezici Trenle öğrencilerimize güzel dakikalar yaşatan Lefkoşa Türk Belediyesi'ne (LTB) çok teşekkür ederiz.”