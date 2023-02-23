Baybora: Halil hocam sen rahat uyu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baybora, sendikanın kurucularından Halil Kara’yı dün akşam kaybettiklerini belirterek, taziye mesajı yayımladı.

Kara’nın yurtsever kimliğiyle 1968 yılında KTÖS’ün kurulmasına katkı koyarak toplumsal varoluş mücadelesini omuzlarında taşıyıp geleceğe emanet ettiğini dile getiren Baybora şu ifadeleri kullandı:



“Halil hoca hepimizin hocasıydı.

Sendika ve kooperatifçilikte yöneticilik yaparak, öğretmenlik mesleğinin gelişmesine ve toplumsal varoluş mücadelesine çok büyük katkı koydu. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Son ana kadar fikirleri ve tecrübeleriyle her zaman yanımızda oldu.

Halil hocam sen rahat uyu. Öğretmen boyun eğmeden mücadele etmeye ve yürümeye devam edecek.”

Baybora, Halil Kara’nın bugün İsmail Safa Camisinde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedileceğini de kaydetti.

