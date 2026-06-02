İtalya’nın Como bölgesinde yapılan ve KKTC Milli takımının da katıldığı CONİFA Avrupa Şampiyonası dün başladı.

CONIFA Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında Canton Ticino, Rouet Provence'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Carate Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Dengeli geçen mücadelenin ikinci yarısında 58. Dakikada Canton Ticino futbolcusu Garcia, kaydettiği kafa golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Canton Ticino, turnuvaya üç puanla başlarken, bugün KKTC saati ile 18.30'da KKTC Milli Takımı ile oynayacağı karşılaşma öncesinde moral depoladı.