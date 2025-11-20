Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ve velilerinin Başbakanlık önünde yaptığı eylemde konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Lefke Gazi Lisesi’ndeki duruma dikkat çekerek, “İlahiyat için her şey var, Lefke için hiçbir şey yok.” dedi. Gökçebel, yetkililerin karar almamak için Anıtlar Yüksek Kurulu’nu öne sürdüğünü savundu.

Gökçebel, 19 Nisan 2023 tarihinde Deprem ve Doğal Afetler Yasası kapsamında para toplanmaya başlandığını hatırlattı, bugün bir okulun bile teslim edilmemiş olduğunu iddia etti.

Gökçebel, Lefke’deki çocukların altı gündür okula gidememesinin açıklamasının olamayacağını söyledi.