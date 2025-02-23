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Futbol
İkişer attılar, birer aldılar
Atatürk Stadı’nda oynanan önemli karşılaşmada Gençlik Gücü ile Gönyeli arasındaki mücadele 2 -2 tamamlanırken, takımlar birer puanla haftayı kapattı
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Halkın Sesi
23.02.2025 - 22:31
Okunma Süresi: 1 Dk
Gençlik Gücü
Gönyeli
Ikişer attılar
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Halkın Sesi
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