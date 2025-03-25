AKSA BİRİNCİ LİG 24. HAFTA PANORAMASI

Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş Sezonu 24. Haftası cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlanırken, ligin zirvesinde her hafta bir takım puan kaybı yaşarken, özellikle ikincilik yarışında büyük çekişmenin sezon sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Lider Mormenekşe takımı konuk olduğu Düzkaya deplasmanında beraberliği zor kurtarırken, takipçilerinden K.Kaymaklı konuk olduğu küme düşmesi için gün sayılan Çanakkale’yi farklı mağlup etti. İkincilik yarışındaki diğer takım Türk Ocağı ise çıkışta olan U. Maraş’ı mağlup ederek averajla 3. sırada yer aldı.

İkinci devreye iyi başlamayan ancak toparlanan Yeniboğaziçi evinde Lapta’yı geriden gelerek mağlup ederken, istikrarsız bir çizgi çizen Hamitköy ise play-out hattından kurtulmak isteyen ancak ikinci devrede düşüşte olan Dipkarpaz’ı mağlup ederek 5. Sıraya kadar yükseldi.

İkinci devrenin flaş ekibi Binatlı konuk ettiği play-off hattındaki Kozanköy’ü mağlup ederek çıkışını sürdürürken, Kozanköy ise düşüşünü sürdürerek 6. Sıraya geriledi.

Çıkışta olan bir başka ekip M. H Yılmazköy takımı ise bölge derbisi sayılan maçta Yalova’yı farklı mağlup ederek play-off hattını zorlamaya başladı.

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken S. Geçitkale konuk olduğu direk düşme hattından uzaklaşmak isteyen Vadili ile berabere kalarak seri galibiyetlerine son verdi.

Bu hafta oynanan 8 maçın beş tanesini ev sahipleri kazanırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı, sadece 1 takım deplasmanda kazandı.

Oynanan tüm maçlarda gol atılırken, kale ağları 24 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasına ulaşıldı. Haftanın en farklı galibiyetini K. Kaymaklı konuk olduğu Çanakkale’yi 6 – 0 yenerek alırken bu maç ayni zamanda haftanın en gollü maçı da oldu.

Gol krallığı yarışında açık ara zirvede olan K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz Çanakkale deplasmanında 4 gol birden atarak hem 1 aylık gol orucunu bozdu hem de gol sayısını 36 yaparak en yakın rakibine 2 kat fark atmış oldu. İkinci sırada 18 golle Yalova’dan Yiğitcan ayaz yer alırken, Mormenekşe’den Erhan Çınar 14 golle 3. Sırada yer aldı.

Birinci Ligin 24. Haftasında 36 sarı kart çıkarken, 3 tane de kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Binatlı

İkinci devre yakaladığı çıkışı sürdüren Binatlı, Süper Lig hedefindeki Kozanköy’ü iyi bir futbol oynayarak, mağlup ederken play out hattından uzaklaştı ve hedefini yukarılar olarak belirledi.

Haftanın Futbolcusu: Musa Şanlıer (M.H Yılmazköy)

M. Hacıali Yılmazköy takımının tecrübeli futbolcusu Musa Şanlıer, rakipleri Yalova karşısında hem attığı iki gol hem de takımına iyi bir liderlik yaparak ü puanda önemli bir pay sahibi oldu

Haftanın Teknik Adamı: Bayram Dağgül (Türk Ocağı)

Türk Ocağı istikrarlı çıkışını, son haftaların başarılı takımı Maraş karşısında da sürdürürken, Bayram Dağgül takımını maça iyi hazırlayıp, uygulattığı oyun planı, yaptığı yerinde ve zamanında müdahalelerle takımına galibiyeti getirmeyi başardı.

Haftanın Hakem: Tufan Çerçioğlu (Hamitköy – N. Dipkarpaz)

Birinci Ligde farklı hedefleri olan ve 2 takımın da kazanmak zorunda olduğu Hamitköy – Dipkarpaz maçını yöneten Tufan Çerçoğlu, doğru kararlar üretirken, yardımcılarıyla birlikte uyum içerisinde iyi bir maç çıkardı. Verdiği kırmızı kart kararı da doğruydu.

Haftanın Kare Ası

Osman (Türk Ocağı) Ali Özay Çelik (YB), Cuma İlkbahar(Hamitköy), Ferhat Şenses(Binatlı)

Haftanın Onbiri

Uğur (Binatlı) Enes (YB) Taner (Yılmazköy), Uğur (Düzkaya) Mert (KK) İlyas (Türk Ocağı) Hasan (YB) Berkay (Hamitköy) Burak (Türk Ocağı) Halil Turan (KK) Mehmet Yapıcıel (Hamitköy)

Aksa 1.Lig 24. Hafta sonuçları

Çanakkale-K.Kaymaklı: 0 – 6

Yeniboğaziçi-Lapta: 2 – 1

Düzkaya-Mormenekşe: 1 – 1

Vadili-S.Geçitkale: 1 – 1

Hamitköy-N.Dipkarpaz: 3 – 0

Binatlı-A.Kozanköy: 1 – 0

Türk Ocağı – U. Maraş: 2 – 0

M. Hacıali Yılmazköy: Yalova: 4 – 1

Aksa 1.Lig 25. Hafta programı

K.Kaymaklı – Yeniboğaziçi

Lapta – Vadili

Yalova – Çanakkale

Mormenekşe – Türk Ocağı

Un. Maraş – Binatlı

S. Geçitkale – Hamitköy

A. Kozanköy – M. Hacıali Yılmazköy

N. Dipkarpaz - Düzkaya

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

