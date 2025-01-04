Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Prenses isimli gece kulübünün 22 Aralık 2024 tarihinde kurşunlanması olayıyla ilgili şüpheli görülerek tutuklanan taksici Orhan Kırkmaz ile arkadaşı Mehmet Temizkan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İncelenen kenara görüntüleri, cep telefon görüşmeleri ve alınan ifadeler sonucu Orhan Kırkmaz ile Mehmet Temizkan’ın suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi. Polisin kapsamlı soruşturması sonucu suçsuz olduğu anlaşılan Orhan Kırkmaz ile arkadaşı Mehmet Temizkan serbest kaldı.