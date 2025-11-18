Polisten yapılan açıklamaya göre, 92 miligram alkollü olan Atakan Bozkurt (E-25), yönetimindeki VA 648 plakalı motosikletle İskele-Gazimağusa ana yolunda dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada hakimiyetini kaybedip, düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

- Aracın çarptığı yaya yaralandı

Lefkoşa’da dün Gizem Yöncü (K-31), yönetimindeki MF 398 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, yaya geçidi olmayan bir yerden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Rozygul Allakova’ya (K-58) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı. Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.